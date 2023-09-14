Депутат Терюшков обвинил Карпина в развале сборной России
Депутат Госдумы Роман Терюшков обвинил главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина в развале команды. Реакцию на призыв бывшего футболиста уезжать в зарубежные чемпионаты опубликовало издание «РБ Спорт».
По мнению политика «РФС оказал доверие эстонцу Карпину», пригласив на пост главного тренера национальной команды страны, а тот «разгулялся на этом посту на славу», призывая российских футболистов переходить в недружественные России страны, а также разваливает команду, «вызывая в нее по 50 человек».
Своими действиями Карпин, считает Терюшков, «демотивирует игроков и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола».
Накануне бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поддержал призыв Карпина уезжать из РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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