Денис Глушаков ушел из «Пари НН»
Экс-игрок сборной России Денис Глушаков покинул футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», за который он выступал в минувшем сезоне.
«Хочу сказать "Пари НН" спасибо за теплый прием. Очень важно, что команда осталась в Премьер-лиге», - отметил Глушаков, которого цитирует официальный сайт клуба.
По данным СМИ, Глушаков хочет вернуться в «Химки». Кроме того, он общался с руководством московского клуба «Родина», но они не смогли договориться.
Глушаков стал игроком «Пари НН» в феврале 2023 года. Нижегородский клуб занял 13-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), после чего выиграл у «Родины» стыковые матчи за право остаться в РПЛ (3:0, 0:2).
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