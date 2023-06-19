Денис Глушаков ушел из «Пари НН»

По данным СМИ, Глушаков хочет вернуться в «Химки». Кроме того, он общался с руководством московского клуба «Родина», но они не смогли договориться.

Глушаков стал игроком «Пари НН» в феврале 2023 года. Нижегородский клуб занял 13-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), после чего выиграл у «Родины» стыковые матчи за право остаться в РПЛ (3:0, 0:2).

