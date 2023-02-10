Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород»
Полузащитник Денис Глушаков в предстоящем сезоне будет защищать цвета «Пари Нижнего Новгорода». Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Подписан ли контакт с Глушаковым? Да», - подтвердил Измайлов.
Предыдущим клубом 36-летнего футболиста были подмосковные «Химки», Глушаков также играл за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», иркутскую «Звезду» и СКА (Ростов-на-Дону).
Кроме того, полузащитник выступал за сборную России и стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака».
Ранее, как сообщала НСН, Глушаков покинул расположение сборной России.
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