Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород»

Предыдущим клубом 36-летнего футболиста были подмосковные «Химки», Глушаков также играл за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», иркутскую «Звезду» и СКА (Ростов-на-Дону).

Кроме того, полузащитник выступал за сборную России и стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака».

Ранее, как сообщала НСН, Глушаков покинул расположение сборной России.



