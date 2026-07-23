Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет санкций против РФ

Как заявила глава европейской дипломатии Каи Каллас, работа над ограничительными мерами не закончена. «Согласия пока нет, у нас еще остаются открытые вопросы», - указала она.

Отмечается, что вместо полноценного пакета санкций, который должен был включать новые энергетические, банковские и экспортные ограничения, главы МИД Евросоюза утвердят только включение в «черный список» около 250 физических и юридических лиц.

Постпреды стран ЕС не смогли согласовать пакет санкций из-за жесткой позиции Греции, которая заблокировала предложение по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

