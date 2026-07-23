Пресс-секретарь главы государства Войтех Шелига подтвердил, что часть корреспонденции «носит конфронтационный, оскорбительный или вульгарный характер». В письмах содержатся угрозы, нецензурные выражения и оскорбления в адрес президента.

Отмечается, что один случай произошел в феврале, другой — в июне.

Ранее президент Чехии заявил, что у Киева не было предпосылок для победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

