СМИ: Президент Чехии получил письма с угрозами

Лидер Чехии Петр Павел и его администрация начали получать письма с угрозами, сообщает портал Idnes.

Президент Чехии: У Киева остается около двух месяцев

Пресс-секретарь главы государства Войтех Шелига подтвердил, что часть корреспонденции «носит конфронтационный, оскорбительный или вульгарный характер». В письмах содержатся угрозы, нецензурные выражения и оскорбления в адрес президента.

Отмечается, что один случай произошел в феврале, другой — в июне.

Ранее президент Чехии заявил, что у Киева не было предпосылок для победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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