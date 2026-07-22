СМИ: Греция заблокировала новый пакет антироссийских санкций из-за СПГ

Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать очередной, 21-й по счету пакет санкций в отношении РФ из-за жесткой позиции Греции, которая заблокировала предложение по ограничениям на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) европейскими судами в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Афины считают предлагаемые ограничения неэффективными и заняли жесткую позицию в отношении запрета на транспортировку российского газа компаниями ЕС потребителям за пределами Евросоюза.