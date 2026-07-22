СМИ: автопарк кандидатов в ГД от трех партий почти на 90% состоит из иномарок

Кандидаты в Государственную думу от трех политических партий задекларировали около 747 легковых автомобилей, из которых подавляющее большинство составили машины иностранного производства. Согласно подсчетам Telegram-канала Baza, доля иномарок у них оказалась в рамках 88,4% (660 автомобилей).

Наибольшей популярностью у претендентов на депутатские мандаты пользуются японская Toyota, немецкие Mercedes-Benz и BMW. В списке также встречаются японский Lexus и корейская KIA. Среди задекларированных автомобилей обнаружились и эксклюзивные экземпляры, включая Lamborghini Urus стоимостью от 40 до 50 миллионов рублей, а также Maybach, Bentley и Porsche.

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Доля китайских марок оказалась незначительной и составила всего 31 автомобиль или около 4%. Отечественные производители представлены 87 машинами, что равняется 11,6% от общего числа.

Наибольшую лояльность к российскому автопрому продемонстрировали кандидаты от КПРФ, у которых на отечественные марки приходится 15,5% автопарка. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.

Ранее депутаты поделились опытом заправки на российских АЗС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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