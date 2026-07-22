СМИ: автопарк кандидатов в ГД от трех партий почти на 90% состоит из иномарок

Кандидаты в Государственную думу от трех политических партий задекларировали около 747 легковых автомобилей, из которых подавляющее большинство составили машины иностранного производства. Согласно подсчетам Telegram-канала Baza, доля иномарок у них оказалась в рамках 88,4% (660 автомобилей).

Наибольшей популярностью у претендентов на депутатские мандаты пользуются японская Toyota, немецкие Mercedes-Benz и BMW. В списке также встречаются японский Lexus и корейская KIA. Среди задекларированных автомобилей обнаружились и эксклюзивные экземпляры, включая Lamborghini Urus стоимостью от 40 до 50 миллионов рублей, а также Maybach, Bentley и Porsche.