Песков заявил об эффективности принятых мер на топливном рынке
Меры правительства по стабилизации топливного рынка в России дали положительный результат и начали работать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Представитель Кремля констатировал, что решения, принятые по итогам предыдущих встреч, действительно помогли улучшить общую обстановку.
По его словам, во многих регионах страны ситуация с доступностью горючего становится заметно легче. Об этом Песков заявил по итогам совещания президента Владимира Путина с правительством по экономическим вопросам, которое прошло 22 июля.
Сам российский лидер назвал временными трудности на топливном рынке России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Президент Чехии получил письма с угрозами
- Дегтярёв раскритиковал слова Плющенко об уровне спорта в РФ
- СМИ: Греция заблокировала новый пакет антироссийских санкций из-за СПГ
- Песков заявил об эффективности принятых мер на топливном рынке
- СМИ: автопарк кандидатов в ГД от трех партий почти на 90% состоит из иномарок
- ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины при вылете из США
- Жительница московского небоскреба едва не сгорела заживо из-за пауэрбанка
- Wildberries начал первые выплаты продавцам после атаки ВСУ на склады
- В Госдуме прокомментировали резкое заявление Каллас в адрес России
- Турэксперт раскрыла цены на осенний отдых в Турции, Египте и ОАЭ