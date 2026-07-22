Песков заявил об эффективности принятых мер на топливном рынке

Меры правительства по стабилизации топливного рынка в России дали положительный результат и начали работать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля констатировал, что решения, принятые по итогам предыдущих встреч, действительно помогли улучшить общую обстановку.

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По его словам, во многих регионах страны ситуация с доступностью горючего становится заметно легче. Об этом Песков заявил по итогам совещания президента Владимира Путина с правительством по экономическим вопросам, которое прошло 22 июля.

Сам российский лидер назвал временными трудности на топливном рынке России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ТопливоПравительство РоссииДмитрий Песков

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