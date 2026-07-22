Wildberries начал первые выплаты продавцам после атаки ВСУ на склады
Маркетплейс Wildberries начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников ВСУ на свои логистические объекты. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким, передает ТАСС. По ее словам, более 88 тысяч селлеров получат денежные средства уже 22 июля.
Руководство компании подчеркнуло, что несмотря на чрезвычайные обстоятельства ведется активная работа по организации финансовой поддержки для партнеров. Приоритет отдан самым маленьким и наименее защищенным предпринимателям, чтобы они могли получить средства как можно скорее.
Деньги поступят на счета пользователей в течение суток, а подробная формула расчета будет размещена на специализированном портале, сообщила Ким.
Кроме того, для представителей среднего и крупного бизнеса сейчас разрабатывается специальный симулятор продаж. Подобный механизм компенсаций планируется применять и в будущем при возникновении аналогичных ситуаций с другими объектами инфраструктуры.
В среду, 22 июля, Татьяна Ким сообщила об атаках на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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