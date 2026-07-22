Wildberries начал первые выплаты продавцам после атаки ВСУ на склады

Маркетплейс Wildberries начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников ВСУ на свои логистические объекты. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким, передает ТАСС. По ее словам, более 88 тысяч селлеров получат денежные средства уже 22 июля.

Руководство компании подчеркнуло, что несмотря на чрезвычайные обстоятельства ведется активная работа по организации финансовой поддержки для партнеров. Приоритет отдан самым маленьким и наименее защищенным предпринимателям, чтобы они могли получить средства как можно скорее.