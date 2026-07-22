Жительница московского небоскреба едва не сгорела заживо из-за пауэрбанка

Жительница столичного небоскреба в Москва-Сити получила сильные ожоги после внезапного возгорания пауэрбанка, который находился на зарядке глубокой ночью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка по имени Анна Отавина проснулась от странного шипения в комнате. Из-за распущенных волос пламя мгновенно перекинулось на ее голову и спину.

Летом приборы-убийцы приводят к пожарам в квартирах россиян

«Тушила я сначала себя, пока я тушила себя, у меня уже загорелись подушка и одеяло», – вспоминает девушка. Затем запылал и ковер после того, как горящее устройство упало на пол.

Пострадавшей удалось самостоятельно справиться с огнем и не дать ему распространиться за пределы спальни. Она обратилась за медицинской помощью, врачи обработали ожоги спины и отпустили пациентку восстанавливаться домой.

Строительный строительной индустрии Дмитрий Зорин в разговоре с НСН предупредил, что пожар в квартире может устроить почти каждый второй силовой кабель.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Бытовая техникаПожарМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры