Жительница московского небоскреба едва не сгорела заживо из-за пауэрбанка
Жительница столичного небоскреба в Москва-Сити получила сильные ожоги после внезапного возгорания пауэрбанка, который находился на зарядке глубокой ночью. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Девушка по имени Анна Отавина проснулась от странного шипения в комнате. Из-за распущенных волос пламя мгновенно перекинулось на ее голову и спину.
«Тушила я сначала себя, пока я тушила себя, у меня уже загорелись подушка и одеяло», – вспоминает девушка. Затем запылал и ковер после того, как горящее устройство упало на пол.
Пострадавшей удалось самостоятельно справиться с огнем и не дать ему распространиться за пределы спальни. Она обратилась за медицинской помощью, врачи обработали ожоги спины и отпустили пациентку восстанавливаться домой.
Строительный строительной индустрии Дмитрий Зорин в разговоре с НСН предупредил, что пожар в квартире может устроить почти каждый второй силовой кабель.
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