Мизулина: Следует сократить количество легионеров в российском футболе

Необходимо сократить количество легионеров в российском футболе. Об этом в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В России могут отменить статус легионеров для футболистов из стран БРИКС

По её словам, необходимо больше поддерживать российских ребят.

«Хочется, чтобы российские футбольные клубы брали своих», - сказала она.

Ранее на мартовский сбор сборной России был вызван бразильский защитник ФК «Зенит» Дуглас Сантос, в 2024 году получивший российский паспорт, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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