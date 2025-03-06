Мизулина: Следует сократить количество легионеров в российском футболе
6 марта 202517:41
Необходимо сократить количество легионеров в российском футболе. Об этом в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
По её словам, необходимо больше поддерживать российских ребят.
«Хочется, чтобы российские футбольные клубы брали своих», - сказала она.
Ранее на мартовский сбор сборной России был вызван бразильский защитник ФК «Зенит» Дуглас Сантос, в 2024 году получивший российский паспорт, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канадский диджей Deadmau5 продал права на всю свою музыку
- Путин поздравил с 8 марта россиянок и поблагодарил участниц спецоперации
- Путин предложил ввести общероссийский стандарт поддержки семей участников СВО
- Россиянам объяснили, почему непрерывный трудовой стаж не нужен для пенсии
- Главного редактора СМИ-иноагента «Медиазона» объявили в розыск
- Мизулина: Следует сократить количество легионеров в российском футболе
- В Москве задержали взорвавшего банкомат мужчину
- Трехдневная регата пройдет на Каспийском море в мае
- В МИД Турции назвали политику Трампа «тревожным звонком» для Европы
- Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru