«Даже за триллион»: Фигуристка Медведева отказалась возвращаться в спорт
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не намерена возобновлять спортивную карьеру.
В шоу «Каток» она рассказала, что единственной причиной возвращения может быть победа на Олимпиаде, однако она не только не желает, но и не сможет это сделать.
«Рома Нагучев меня спрашивал: вернусь ли я за триллион долларов? Нет... Я не собираюсь больше выигрывать Олимпиаду... мне оно не надо... это чисто физически и теоретически невозможно и никому абсолютно ненужно», - заключила спортсменка.
Ранее российские фигуристы, чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин объявили о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Немецкий политолог Рар объяснил массовое закрытие заводов в Германии
- «Воровайки» поблагодарили Бородина за идею запретить группу в России
- «Даже за триллион»: Фигуристка Медведева отказалась возвращаться в спорт
- Венгрия подписала с американской Shell контракт на поставку газа
- В России на 15% подорожал ремонт автомобилей
- ЦАХАЛ нанесла удары по лидерам ХАМАС в Катаре
- В России предложили отменить плату за отправку СМС-сообщений
- В Греции отменили концерт Мацуева
- Россиян предупредили о риске развития рака из-за колбасы на завтрак
- Не ниже двойного МРОТ: Какую зарплату требуют учителя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru