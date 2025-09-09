«Даже за триллион»: Фигуристка Медведева отказалась возвращаться в спорт

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не намерена возобновлять спортивную карьеру.

В шоу «Каток» она рассказала, что единственной причиной возвращения может быть победа на Олимпиаде, однако она не только не желает, но и не сможет это сделать.

«Рома Нагучев меня спрашивал: вернусь ли я за триллион долларов? Нет... Я не собираюсь больше выигрывать Олимпиаду... мне оно не надо... это чисто физически и теоретически невозможно и никому абсолютно ненужно», - заключила спортсменка.

Ранее российские фигуристы, чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин объявили о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
