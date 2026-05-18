«Давно ждали!»: Хоркина о допуске гимнасток на соревнования с флагом и гимном
Выступление с национальным гимном и флагом придадут росийским гимнасткам уверенности и еще больше стремления побеждать, заявила НСН олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
Вся гимнастическая общественность давно ждала возвращения российского гимна и флага на международные соревнования, что придаст еще больше стремления к победе у спортсменов из России, заявила НСН двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил российских гимнастов к международным соревнованиям с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
«Поздравляю всю нашу гимнастическую общественность с этим решением, очень правильным, мы его давно ждали. Наш флаг и гимн, придаст нашим спортсменам еще больше уверенности и еще больше стремления побеждать. Мы очень соскучились по нашему гимну, по флагу и особенно форме, которая придает ребятам уверенности на соревнованиях как что-то родное и близкое рядом», - заявила Хоркина.
Российские гимнастки, отметила собеседница НСН, готовы к новым победам на международных соревнованиях.
«Мы уже выступали на этапах Кубков мира в нейтральном статусе. Мы привозили оттуда медали разного достоинства, поэтому очень надеюсь, что все у нас сохранится в такой тенденции, и, дай Бог, еще лучше», - добавила олимпийская чемпионка.
С чемпионатами Европы по поводу возвращения российского флага и гимна пока ясности нет, так как European Gymnastics – отдельная структура, которая должна принять своё решение.
Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Россия будет возвращать своих спортсменов на международные старты.
