«Обычно отвечаю шуткой»: Лихачева перечислила проблемы российских музеев
Российские музеи сегодня сталкиваются с такими сложностями, как несовершенство правовой базы, отсутствие возможностей для развития частного музейного дела, сказала НСН Елизавета Лихачева.
Правовая база, касающаяся музейной сферы, несовершенна и нуждается в более серьёзном регулировании, сказала в эфире НСН экс-директор государственного музея имени А.С.Пушкина Елизавета Лихачева.
Международный день музеев — ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая. Международный день музеев празднуется во всем мире с 1977 года, когда 11 генеральная конференция ICOM, проходила в Москве и Ленинграде. В 1977 году музейному сообществу захотелось создать особенное событие, которым и стал Международный день музеев. Лихачёва сказала, что российская музейная отрасль сталкивается со множеством проблем.
«У российских музеев немало проблем: несовершенство правовой базы, отсутствие возможностей для развития частного музейного дела — перечислять можно долго. Но когда меня просят дать более краткий ответ, я в шутку призываю разрешить продажу вина в музейных буфетах. В России разрешено открывать частные учреждения культуры — будь то музей или театр. Однако правовая база несовершенна и нуждается в более серьёзном регулировании. Например, по действующему законодательству запрещено формировать частные археологические коллекции: археологические находки нельзя легально передавать в частные музеи», — сказала собеседница НСН.
Ранее художник Никас Сафронов сказал НСН, что в России ослабла школа искусств, исчезли госзаказы, которые раньше позволяли мастерам заработать, поэтому художников должны поддерживать общественные фонды, в которые войдут люди, дорожащие своей репутацией, и эти организации следует менять раз в несколько лет.
