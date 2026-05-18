Двое мальчиков самостоятельно ушли из детского сада в Подмосковье
Двое мальчиков самостоятельно ушли из детского сада в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Уточняется, что инцидент произошёл в Чехове в дошкольном отделении гимназии №7. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
Глава округа Михаил Собакин рассказал, что пятилетние дети сбежали во время прогулки. Также он сообщил, что беглецов нашли.
«Дети найдены и переданы родителям», - написал Собакин в своём Telegram-канале.
Ранее в столице Бурятии Улан-Удэ из детского сада сбежали трое пятилетних детей, которые «в отсутствие охранника нашли ключ от калитки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
