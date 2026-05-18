Ушаков рассказал, кто поедет с Путиным в Китай

Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в Китай отправятся вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин перед визитом в Китай записал видеообращение к гражданам КНР

По его словам, также в состав делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минкульта Ольга Любимова, глава Минтранса Андрей Никитин, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзулин и глава Минобразования Валерий Фальков.

От администрации президента в КНР отправятся замглавы ведомства Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также сам Ушаков. Кроме того, в Пекин полетят глава Центробанка Эльвира Набиулина, главы ряда регионов, руководители госкорпораций, крупнейших банков и бизнесмены.

Ранее Ушаков рассказал, в ходе визита Путина Москва и Пекин подпишут около 40 различных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
