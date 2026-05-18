Ушаков: РФ и КНР подпишут около 40 документов в ходе визита Путина

Принятие декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа ожидается по итогам визита президента РА Владимира Путина в Китай. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин перед визитом в Китай записал видеообращение к гражданам КНР

Он отметил, что по завершении переговоров также будут подписаны порядка 40 различных документов - межправительственные, межведомственные и коммерческие.

«Согласовано так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а об остальных будет просто объявлено на церемонии», - пояснил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы «самые серьёзные ожидания» от поездки Путина в КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинЮрий Ушаков

Горячие новости

Все новости

партнеры