Ушаков: РФ и КНР подпишут около 40 документов в ходе визита Путина
Принятие декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа ожидается по итогам визита президента РА Владимира Путина в Китай. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что по завершении переговоров также будут подписаны порядка 40 различных документов - межправительственные, межведомственные и коммерческие.
«Согласовано так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а об остальных будет просто объявлено на церемонии», - пояснил Ушаков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы «самые серьёзные ожидания» от поездки Путина в КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме заявили, что у России бесконечные запасы нефти
- Ушаков рассказал, кто поедет с Путиным в Китай
- Россиян предостерегли от махинаций с «бракованными» товарами на маркетплейсах
- Ушаков: РФ и КНР подпишут около 40 документов в ходе визита Путина
- «Давно ждали!»: Хоркина о допуске гимнасток на соревнования с флагом и гимном
- Двое мальчиков самостоятельно ушли из детского сада в Подмосковье
- Немецкий политолог назвал имя вероятного переговорщика от ЕС с Россией
- СМИ: Меркель отказалась от роли посредника в переговорах Евросоюза и России
- «Обычно отвечаю шуткой»: Лихачева перечислила проблемы российских музеев
- Премьер Великобритании Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку