Ушаков: РФ и КНР подпишут около 40 документов в ходе визита Путина

Он отметил, что по завершении переговоров также будут подписаны порядка 40 различных документов - межправительственные, межведомственные и коммерческие.

«Согласовано так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а об остальных будет просто объявлено на церемонии», - пояснил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы «самые серьёзные ожидания» от поездки Путина в КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».