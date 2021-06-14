«Я не сдамся». Эриксен рассказал об инциденте на матче против Финляндии

Футболист подчеркнул, что чувствует себя хорошо и не намерен сдаваться. «Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Я хочу сказать всем вам спасибо за то, что вы для меня сделали», — приводит слова футболиста издание.

Во время матча между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание. У него произошла остановка сердца, но врачам удалось спасти футболиста. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильно. Встреча возобновилась спустя два часа и завершилась победой команды Финляндии со счетом 1:0.

