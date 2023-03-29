Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать на ЧМ-2023 игроков из КХЛ

По словам генсека организации Робертса Плужейтса, речь идёт о голкипере хабаровского «Амура» Янисе Калниньше и нападающем «Адмирала» (Владивосток) Николае Елисееве. Хоккеисты, включённые заявку сборной Латвии на Олимпиаду-2022 в Пекине, теперь вызываться в сборную не будут.

«Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира 2023 года», — указал Плужейтс.

Ранее об отказе вызывать в национальную команду игроков из клубов КХЛ объявила Федерация хоккея Словакии, сообщает RT.

