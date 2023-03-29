Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать на ЧМ-2023 игроков из КХЛ

Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать на чемпионат мира 2023 года игроков, выступающих за клубы Континентальной хоккейной лиги, сообщает РИА Новости.

Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023

По словам генсека организации Робертса Плужейтса, речь идёт о голкипере хабаровского «Амура» Янисе Калниньше и нападающем «Адмирала» (Владивосток) Николае Елисееве. Хоккеисты, включённые заявку сборной Латвии на Олимпиаду-2022 в Пекине, теперь вызываться в сборную не будут.

«Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира 2023 года», — указал Плужейтс.

Ранее об отказе вызывать в национальную команду игроков из клубов КХЛ объявила Федерация хоккея Словакии, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:КХЛХоккейЧемпионат Мира По ХоккеюЛатвия

Горячие новости

Все новости

партнеры