Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать на ЧМ-2023 игроков из КХЛ
Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать на чемпионат мира 2023 года игроков, выступающих за клубы Континентальной хоккейной лиги, сообщает РИА Новости.
По словам генсека организации Робертса Плужейтса, речь идёт о голкипере хабаровского «Амура» Янисе Калниньше и нападающем «Адмирала» (Владивосток) Николае Елисееве. Хоккеисты, включённые заявку сборной Латвии на Олимпиаду-2022 в Пекине, теперь вызываться в сборную не будут.
«Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира 2023 года», — указал Плужейтс.
Ранее об отказе вызывать в национальную команду игроков из клубов КХЛ объявила Федерация хоккея Словакии, сообщает RT.
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