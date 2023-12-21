ВЦИОМ: Россияне назвали Костомарова спортсменом года

Уточняется, что за фигуриста проголосовали восемь процентов респондентов. Второе место в рейтинге заняла фигуристка Камила Валиева, ей отдали предпочтение пять процентов опрошенных. Замыкают тройку лидеров лыжник Александр Большунов, хоккеист Александр Овечкин, а также фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова, набравшие по два процента голосов.

Уточняется, что в телефонном опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Каждый респондент мог предложить до трех имен.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что лучшим телепроектом 2023 года россияне назвали программу «60 минут». В топ также вошли «Вечер с Владимиром Соловьевым» и новости. При этом главным телеканалом страны большинство опрошенных считают «Первый канал», сообщает «Радиоточка НСН».



