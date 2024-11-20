«Аэрофлот» устроит благотворительный полет с участием джазового оркестра
Российская авиакомпания «Аэрофлот» устроит благотворительный полет с участием джазового оркестра, рассказали в пресс-службе компании.
Самолет полетит из Москвы в Архангельск 27 ноября. Во время полета пассажиры услышат известные композиции в исполнении Игоря Бутмана и участников Московского джазового оркестра, который в этом году отмечает 25-летие.
В авиакомпании отметили, что все вырученные с продажи билетов средства пойдут на новогодние подарки воспитанникам подшефных детских домов.
Предстоящий полет станет для компании уже вторым. Предыдущий состоялся 1 июня и был приурочен ко Дню защиты детей. Тогда перед пассажирами выступили бортпроводники рейса — победители корпоративного творческого конкурса «Звезды „Аэрофлота“».
А в Москве желающих послушать джаз на теплоходе ждут каждый четверг в рамках проекта Радио Jazz "Джаз на воде", который 17 ноября с размахом отметил годовщину.
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