«Аэрофлот» устроит благотворительный полет с участием джазового оркестра

Самолет полетит из Москвы в Архангельск 27 ноября. Во время полета пассажиры услышат известные композиции в исполнении Игоря Бутмана и участников Московского джазового оркестра, который в этом году отмечает 25-летие.

В авиакомпании отметили, что все вырученные с продажи билетов средства пойдут на новогодние подарки воспитанникам подшефных детских домов.

Предстоящий полет станет для компании уже вторым. Предыдущий состоялся 1 июня и был приурочен ко Дню защиты детей. Тогда перед пассажирами выступили бортпроводники рейса — победители корпоративного творческого конкурса «Звезды „Аэрофлота“».

А в Москве желающих послушать джаз на теплоходе ждут каждый четверг в рамках проекта Радио Jazz "Джаз на воде", который 17 ноября с размахом отметил годовщину.

