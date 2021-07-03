Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Датчане забили первый год в ворота чешской команды на 5-й минуте матча. Его автором стал Томас Дилейни, который получил подачу от Йенса Ларсена. Второй мяч оформил нападающий сборной Дании Каспер Дольберг.

Отыграть один мяч удалось чешскому форварду Патрику Шику. Датчане пропустили гол на 49-й минуте матча. Шик и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в списке бомбардиров заняли одинаковые места – у каждого по пять мячей.

Напомним, Дания играла в одной группе со сборной России. Теперь соперником датской команды в 1/4 финала станет победитель игры Украина — Англия.

