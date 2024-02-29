Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае
Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
В четвертьфинале россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3.
В полуфинальном матче россиянин встретится с победителем матча между представителем Польши Хубертом Хуркачем и французом Уго Умбером.
Ранее в полуфинал турнира пробился россиянин Андрей Рублев. В пятницу он встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.
В феврале 2024 года Медведев потерял третье место в рейтинге АТР и опустился на четвертую позицию. Его место занял Янник Синнер из Италии, передает «Радиоточка НСН».
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