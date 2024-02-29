Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Дохе

В четвертьфинале россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3.

В полуфинальном матче россиянин встретится с победителем матча между представителем Польши Хубертом Хуркачем и французом Уго Умбером.

Ранее в полуфинал турнира пробился россиянин Андрей Рублев. В пятницу он встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

В феврале 2024 года Медведев потерял третье место в рейтинге АТР и опустился на четвертую позицию. Его место занял Янник Синнер из Италии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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