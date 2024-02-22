Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Дохе

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6). В полуфинале Меншик сыграет с победителем матча между представителями Франции Уго Умбером и Гаэлем Монфисом.

В другом матче Карен Хачанов обыграл финна Эмиля Руусувуори. В полуфинале россиянин встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет $1,4 миллиона. В 2023 году победителем стал россиянин Даниил Медведев. В этом сезоне он отказался участвовать в розыгрыше.

Неделей ранее Рублев уступил австралийцу Алексу де Минауру в четвертьфинале турнира ATP в Роттердаме, напоминает «Радиоточка НСН».

