Даниил Медведев вышел в финал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.
Соперником россиянина в 1/2 финала был Стефанос Циципас. Греческий теннисист выиграл первый сет, однако затем россиянин выиграл три, разгромив соперника в последнем . Итоговый счёт встречи 3:1 в пользу российского спортсмена (7:6, 4:6, 6:4, 6:1).
Отметим, что во втором сете при счёте 4:5 в пользу Циципаса Медведев наорал на судью, не замечающего подсказки, которые греческому теннисисту с трибуны давал его отец. В итоге россиянин назвал арбитра «тупым».
За главный приз Медведева поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, который в полуфинале одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).
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