Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае
Седьмая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае, победив во втором круге турнира в двух партиях со счетом 6:4, 6:2 представителя Казахстана Александра Бублика, занимающего в рейтинге теннисистов-профессионалов 46 место.
Следующим соперником Медведева станет 20-я ракетка мира хорват Борна Чорич.
В этом году россиянин завоевал два титула: 19 февраля он выиграл турнир категории ATP 500 в Роттердаме, 25 февраля – турнир категории ATP 250 в Дохе.
Ранее, как сообщала НСН, другой россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае.
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