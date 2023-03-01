Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае, победив во втором круге турнира в двух партиях со счетом 6:4, 6:2 представителя Казахстана Александра Бублика, занимающего в рейтинге теннисистов-профессионалов 46 место.

Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Дубае

Следующим соперником Медведева станет 20-я ракетка мира хорват Борна Чорич.

В этом году россиянин завоевал два титула: 19 февраля он выиграл турнир категории ATP 500 в Роттердаме, 25 февраля – турнир категории ATP 250 в Дохе.

Ранее, как сообщала НСН, другой россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеДубайТеннисБольшой Теннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры