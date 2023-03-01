Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае

Следующим соперником Медведева станет 20-я ракетка мира хорват Борна Чорич.

В этом году россиянин завоевал два титула: 19 февраля он выиграл турнир категории ATP 500 в Роттердаме, 25 февраля – турнир категории ATP 250 в Дохе.

Ранее, как сообщала НСН, другой россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае.



