Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В матче второго круга россиянин оказался сильнее Алехандро Давидович-Фокины из Испании. Встреча, которая продолжалась почти два с половиной часа, завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) в пользу Рублёва.
Соперником российского теннисиста в матче 1/4 финала станет нидерландский спортсмен Ботик ван де Зандсхулп.
Ранее россиянин Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае, обыграв представителя Италии Маттео Арнальди, сообщает НСН.
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