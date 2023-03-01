Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

В матче второго круга россиянин оказался сильнее Алехандро Давидович-Фокины из Испании. Встреча, которая продолжалась почти два с половиной часа, завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) в пользу Рублёва.

Соперником российского теннисиста в матче 1/4 финала станет нидерландский спортсмен Ботик ван де Зандсхулп.

Ранее россиянин Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае, обыграв представителя Италии Маттео Арнальди, сообщает НСН.