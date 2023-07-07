Даниил Медведев выиграл отложенный матч и вышел в третий круг Уимблдона-2023

Встреча, которая началась 6 июля, была остановлена из-за темноты. К этому моменту россиянин выиграл два сета (6:3, 6:3), а счёт третьего был ничейным - 4:4.

В итоге матч, продлившийся в общей сложности два часа и 28 минут, завершился победой российского теннисиста со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5)

Следующим соперником Медведева станет победитель пары Маркос Гирон (США) — Мартон Фучович (Венгрия).

Ранее российский теннисист Роман Сафиуллин переиграл 71-ю ракетку мира француза Корантена Муте и впрервые в карьере вышел в третий круг Уимблдона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

