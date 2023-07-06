Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023

НСН-«Культурный гид» Диана Арбенина и «Ночные снайперы» дадут в Москве концерт к 30-летию группы В числе популярных театральных постановок выходных - «Квартетник», «Горгоны» и «Игроки» Главной кинопремьерой станет триллер Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком Арбенина рассказала о лучших фильмах и сериалах с ее песнями