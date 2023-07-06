Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023
6 июля 202317:56
Российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго тура Уимблдонского турнира 2023 года оказался сильнее своего соотечественника Аслана Карацева.
Матч между седьмой и 50-й ракетками мира продлился два часа 52 минуты. Итог встречи - 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублёва.
В следующем круге Андрей встретится с победителем матча Томас Барриос-Вера (Чили) — Давид Гоффен (Бельгия).
Ранее в третий круг Уимблдона-2023 вышла 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru