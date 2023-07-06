Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго тура Уимблдонского турнира 2023 года оказался сильнее своего соотечественника Аслана Карацева.

Карацев с победы стартовал на Уимблдоне и теперь встретится с Рублевым

Матч между седьмой и 50-й ракетками мира продлился два часа 52 минуты. Итог встречи - 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублёва.

В следующем круге Андрей встретится с победителем матча Томас Барриос-Вера (Чили) — Давид Гоффен (Бельгия).

Ранее в третий круг Уимблдона-2023 вышла 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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