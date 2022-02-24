Даниил Медведев в понедельник станет первой ракеткой мира

Медведев станет третьим россиянином в истории, кто наденет теннисную корону.

До этого лидер российской сборной ни разу не становился первой ракеткой мира, лучшее его достижение – второе место в рейтинге ATP.

Ранее другой российский теннисист Андрей Рублев проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады в 1/2 финала ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме.

