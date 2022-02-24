Даниил Медведев в понедельник станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Первое место в мировом рейтинге он гарантировал себе после поражения нынешней первой ракетки мира серба Новака Джоковича от поляка Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае.

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Медведев станет третьим россиянином в истории, кто наденет теннисную корону.

До этого лидер российской сборной ни разу не становился первой ракеткой мира, лучшее его достижение – второе место в рейтинге ATP.

Ранее другой российский теннисист Андрей Рублев проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады в 1/2 финала ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме.

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ФОТО: РИА Новости
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