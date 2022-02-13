Рублев не смог выйти в финал турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады в 1/2 финала ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме, сообщает «Коммерсант».

Россиянин Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме

Счет матча - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Канадец в финале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Рублев одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.

Андрей Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP. На его счету восемь титулов ATP.

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Фото: instagram.com/andreyrublev
ТЕГИ:Большой Теннис
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