Рублев не смог выйти в финал турнира ATP
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады в 1/2 финала ABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме, сообщает «Коммерсант».
Счет матча - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Канадец в финале встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Ранее Рублев одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.
Андрей Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP. На его счету восемь титулов ATP.
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