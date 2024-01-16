Даниэле Де Росси стал новым главным тренером ФК «Рома»
Даниэле Де Росси сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера ФК «Рома», сообщает пресс-служба римской команды.
Уточняется, что контракт 40-летнего итальянского специалиста с «волками» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Бизнесмены Дэн и Райан Фридкины, владеющие «Ромой», заявили, что лидерство и амбиции Де Росси, ранее выступавшего за римский клуб, могут сыграть решающую роль в достижении целей команды до конца сезона.
«Даниэле является гордым представителем ценностей клуба. Добро пожаловать домой, Даниэле!» - подчеркнули они.
Ранее возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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