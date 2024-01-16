Даниэле Де Росси стал новым главным тренером ФК «Рома»

Уточняется, что контракт 40-летнего итальянского специалиста с «волками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Бизнесмены Дэн и Райан Фридкины, владеющие «Ромой», заявили, что лидерство и амбиции Де Росси, ранее выступавшего за римский клуб, могут сыграть решающую роль в достижении целей команды до конца сезона.

«Даниэле является гордым представителем ценностей клуба. Добро пожаловать домой, Даниэле!» - подчеркнули они.

Ранее возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».