Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы»
Главный тренер футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.
«Мы благодарим Жозе за его страсть и преданность делу. У нас навсегда останутся прекрасные воспоминания о нем. Но мы считаем, что в интересах клуба необходимы изменения», — указали владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины.
Моуринью возглавлял «Рому» с 2021 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Под его руководством клуб вернулся в Серию А после 11-летнего перерыва, стал победителем Лиги конференций 2022 года и вышел в финал Лиги Европы в 2023-м.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru