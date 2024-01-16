Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы»

«Мы благодарим Жозе за его страсть и преданность делу. У нас навсегда останутся прекрасные воспоминания о нем. Но мы считаем, что в интересах клуба необходимы изменения», — указали владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины.

Моуринью возглавлял «Рому» с 2021 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Под его руководством клуб вернулся в Серию А после 11-летнего перерыва, стал победителем Лиги конференций 2022 года и вышел в финал Лиги Европы в 2023-м.

