Черногорские силовики отпустили авторов проекта «Рыбарь»
Черногорские силовики отпустили авторов Telegram-канала «Рыбарь». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.
Сейчас они находятся в аэропорту и ждут вылета. До этого власти балканской республики признали автора Михаила Звинчука угрозой национальной безопасности. Сообщалось, что мужчину, его супругу Валерию и еще троих россиян — Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киру Дорошенко — вышлют из страны.
Их право на пребывание в стране уже аннулировали.
Основателя «Рыбаря» и его команду несколько дней вели спецслужбы перед задержанием. Их подозревают в проведении информационных операций, которые власти рассматривают как возможную «гибридную деятельность». Звинчук приехал в Черногорию с женой и коллегами для съемок фильма о переходе страны на визовые правила Евросоюза.
Ранее сербский политолог Стеван Гайич предположил, кому Подгорица могла выдать Михаила Звинчука.
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