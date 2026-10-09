Черногорские силовики отпустили авторов проекта «Рыбарь»

Сейчас они находятся в аэропорту и ждут вылета. До этого власти балканской республики признали автора Михаила Звинчука угрозой национальной безопасности. Сообщалось, что мужчину, его супругу Валерию и еще троих россиян — Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киру Дорошенко — вышлют из страны.



Их право на пребывание в стране уже аннулировали.



Основателя «Рыбаря» и его команду несколько дней вели спецслужбы перед задержанием. Их подозревают в проведении информационных операций, которые власти рассматривают как возможную «гибридную деятельность». Звинчук приехал в Черногорию с женой и коллегами для съемок фильма о переходе страны на визовые правила Евросоюза.



Ранее сербский политолог Стеван Гайич предположил, кому Подгорица могла выдать Михаила Звинчука.

