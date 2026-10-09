Черногорские силовики отпустили авторов проекта «Рыбарь»

Черногорские силовики отпустили авторов Telegram-канала «Рыбарь». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.

Черногория признала Михаила Звинчука угрозой нацбезопасности

Сейчас они находятся в аэропорту и ждут вылета. До этого власти балканской республики признали автора Михаила Звинчука угрозой национальной безопасности. Сообщалось, что мужчину, его супругу Валерию и еще троих россиян — Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киру Дорошенко — вышлют из страны.

Их право на пребывание в стране уже аннулировали.

Основателя «Рыбаря» и его команду несколько дней вели спецслужбы перед задержанием. Их подозревают в проведении информационных операций, которые власти рассматривают как возможную «гибридную деятельность». Звинчук приехал в Черногорию с женой и коллегами для съемок фильма о переходе страны на визовые правила Евросоюза.

Ранее сербский политолог Стеван Гайич предположил, кому Подгорица могла выдать Михаила Звинчука.

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ФОТО: РИА Новости
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