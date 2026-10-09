Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

82-летний Шредер был гостем на 74-м дне рождения российского лидера. Президент России узнал о присутствии немецкого гостя только утром из СМИ и затем пригласил к себе домой. Позже появились фотографии, на которых они улыбаются и жмут руки.



Депутат от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт написала в X, что это позор для ФРГ, предательство Европы и медвежья услуга миру. Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала Шредера «самым дерзким пенсионером Германии». Она добавила, что он слишком болен для парламентской следственной комиссии, но нашел силы для поездки в Москву.



Глава соцкрыла ХДС Деннис Радтке тоже упомянул состояние здоровья экс-канцлера и рассказал о «чудесном исцелении».



Ранее Кремль подтвердил тет-а-тет встречу Путина со Шредером.

