Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подвергся резкой критике после посещения празднования дня рождения Владимира Путина в Москве. Об этом пишет Bild.
82-летний Шредер был гостем на 74-м дне рождения российского лидера. Президент России узнал о присутствии немецкого гостя только утром из СМИ и затем пригласил к себе домой. Позже появились фотографии, на которых они улыбаются и жмут руки.
Депутат от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт написала в X, что это позор для ФРГ, предательство Европы и медвежья услуга миру. Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала Шредера «самым дерзким пенсионером Германии». Она добавила, что он слишком болен для парламентской следственной комиссии, но нашел силы для поездки в Москву.
Глава соцкрыла ХДС Деннис Радтке тоже упомянул состояние здоровья экс-канцлера и рассказал о «чудесном исцелении».
Ранее Кремль подтвердил тет-а-тет встречу Путина со Шредером.
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