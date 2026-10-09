Россия сейчас перестраивает всю систему ПВО, так как раньше она была нацелена только на обнаружение больших дронов самолетного типа, поэтому отдельные прилеты могут происходить. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, что ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили большую часть атаковавших Омскую область беспилотников, но один из них достиг северного промышленного узла Омска. Кондратьев раскрыл, почему ВСУ могли добраться до этого узла.

«Что касается защиты Урала и Омска, нужно понимать, что президент России сейчас перестраивает всю защиту страны. Если раньше у нас была система противовоздушной обороны, нацеленная на обнаружение и уничтожение самолётов, то сейчас она перестраивается под борьбу с дронами, так как они меньше и у них меньшая эффективная отражающая поверхность. Поэтому сейчас создаётся новая единая система защиты страны от угроз, связанных с БПЛА. Да, она ещё в процессе строительства. Чтобы её построить, нужно радикальным образом поменять нормативно‑правовую базу. Самый главный документ был подписан только в июне 2026 года — он как раз сменил парадигму: от объектовой защиты к построению системы защиты всей страны. Напомню, что у нас и так сбивается более 90 % беспилотников», — рассказал он.