СМИ: Эксперты в Евросоюзе предложили парализовать метро Москвы

Европейские чиновники не ожидают масштабного вторжения России в страну НАТО. По их мнению, сработало традиционное сдерживание. Основной страх вызывает то, что одна из атак, случайная или преднамеренная, приведет к значительным жертвам.



Экс-сотрудник разведки НАТО Дэвид Катлер уточнил, что Москва пытается сломить волю к поддержке Украины и изменить архитектуру безопасности Европы. Он добавил, что РФ применяет трудно идентифицируемые инструменты, которые не провоцируют полномасштабный конфликт.



Внутри Европы спорят, стоит ли отвечать и как. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд призывает сохранять спокойствие и не попадаться в ловушку слишком острой реакции, но и не игнорировать реальность. По его словам, тенденция сохраняется, но значимым является рост числа опасных событий.



При этом аналитики предположили, что с помощью киберопераций можно вывести из строя российский город или московское метро в качестве предупредительной меры.



На днях глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о возможности НАТО блокировать Финский залив.

