СМИ: Эксперты в Евросоюзе предложили парализовать метро Москвы
Европейские эксперты обсуждают ответ на участившиеся, по их утверждению, атаки со стороны России. Среди предложений звучит идея парализовать метро Москвы. Об этом рассказывает The New York Times.
Европейские чиновники не ожидают масштабного вторжения России в страну НАТО. По их мнению, сработало традиционное сдерживание. Основной страх вызывает то, что одна из атак, случайная или преднамеренная, приведет к значительным жертвам.
Экс-сотрудник разведки НАТО Дэвид Катлер уточнил, что Москва пытается сломить волю к поддержке Украины и изменить архитектуру безопасности Европы. Он добавил, что РФ применяет трудно идентифицируемые инструменты, которые не провоцируют полномасштабный конфликт.
Внутри Европы спорят, стоит ли отвечать и как. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд призывает сохранять спокойствие и не попадаться в ловушку слишком острой реакции, но и не игнорировать реальность. По его словам, тенденция сохраняется, но значимым является рост числа опасных событий.
При этом аналитики предположили, что с помощью киберопераций можно вывести из строя российский город или московское метро в качестве предупредительной меры.
На днях глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о возможности НАТО блокировать Финский залив.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Тупик Мерца»: В АдГ объяснили, почему немцы не могут сменить канцлера
- СМИ: ООН осудила планы США транслировать казнь Хасана в прямом эфире
- Сенатор Джабаров объяснил, почему страны СНГ сохраняют прочные связи
- Голикова: Россия вернулась к двум индексациям страховых пенсий после паузы
- СМИ: В США пережившая казнь Криста Пайк снова начала ходить и есть
- Захарова указала на тревожную тенденцию в победе Гитлера Муссолини на выборах
- Не надо стесняться: Почему мужчины боятся носить аксессуары
- ВЦИОМ: Россия становится более привлекательной для студентов из-за рубежа
- СМИ: Эксперты в Евросоюзе предложили парализовать метро Москвы
- Черногорские силовики отпустили авторов проекта «Рыбарь»