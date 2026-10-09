СМИ: В Бельгии вслед за Францией стартовали школьные протесты

В Брюсселе 9 октября студенты вышли на протесты против экономии на образовании на французском языке. Через соцсети молодых людей призвали собираться с семи утра. Издание HLN пишет, что на улицах бросали петарды и файеры, но беспорядков не было.

Более 560 учебных заведений во Франции закрыли из-за протестов

Протесты против экономии на франкоязычном образовании идут давно, особенно в Валлонии и самой Пятой Республике. В Льеже в последние дни были всплески насилия, которые перетекли в массовые беспорядки. В Синт-Гиллисе учительница объявила голодовку. Так она надеялась привлечь внимание к экономии на горячем питании для «уязвимых ребят».

Студент Амир Ваддаф рассказал, что у школ не хватает ресурсов, ноутбуков и учителей. По его словам, по ряду дисциплин преподавателей нет вовсе. Например, ученики изучают химию с сентября без учителя. Он добавил, что некоторые бросают петарды, хотя в этом нет необходимости, но молодежь хочет быть услышанной.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о применении силы против юных французов.

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ФОТО: РИА Новости
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