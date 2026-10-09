В МИД РФ заявили об использовании Starlink для организации протестов

В Кремле пока не подтвердили визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре

Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА на подлете к Москве

«Газпром» создал в подземных хранилищах рекордный запас газа к зиме

Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» после задержания

Узбекский фильм «Вата» получил главный приз на фестивале «Евразийский мост»