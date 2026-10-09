В МИД РФ заявили об использовании Starlink для организации протестов
Системы спутникового интернета Starlink уже используют для организации протестов из-за рубежа, как это было в Иране и Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Акульчева.
Дипломат уточнил, что с помощью этой технологии есть возможность вмешиваться в дела стран и организовывать там протестные акции. Он добавил, что такие случаи зафиксировали в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024-м.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасным шагом возможное использование Starlink для ударов по РФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Эксперты в Евросоюзе предложили парализовать метро Москвы
- Черногорские силовики отпустили авторов проекта «Рыбарь»
- СМИ: В Бельгии вслед за Францией стартовали школьные протесты
- В МИД РФ заявили об использовании Starlink для организации протестов
- Телеграм: Псевдочума и русский след в финских унитазах
- Зеленский сообщил о многочисленных повреждениях энергосистемы Украины
- Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
- В РФ планируют увеличить предельный возраст службы женщин-военных
- Казахстан не знал? Откуда летели дроны на промышленный узел Омска
- США ввели санкции против МУС