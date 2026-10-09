В МИД РФ заявили об использовании Starlink для организации протестов

Системы спутникового интернета Starlink уже используют для организации протестов из-за рубежа, как это было в Иране и Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Акульчева.

Экс-премьер Британии Джонсон призвал включить Starlink над всей РФ для навигации дронов ВСУ

Дипломат уточнил, что с помощью этой технологии есть возможность вмешиваться в дела стран и организовывать там протестные акции. Он добавил, что такие случаи зафиксировали в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024-м.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасным шагом возможное использование Starlink для ударов по РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МИД РФПротесты

Горячие новости

Все новости

партнеры