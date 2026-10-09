В РФ планируют увеличить предельный возраст службы женщин-военных
Российские власти планируют увеличить предельный возраст службы женщин-военных до 50 лет. Текст правительственного законопроекта в электронной базе Госдумы.
В настоящее время законом «О воинской обязанности и военной службе» установлено, что предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет. Его предлагается поднять до 50 лет.
Кроме того, возраст пребывания в запасе женщин-офицеров планируется увеличить с 50 до 55 лет, а возраст женщин с другими воинскими званиями - с 45 до 50 лет.
В пояснительной записке указано, что текущие параметры достижения предельного возраста пребывания на военной службе не всегда позволяют выслужить необходимые сроки для получения пенсии и прочих мер поддержки. Отмечается, что если женщина, которая заключила контракт в возрасте 25-30 лет женщина, будет служить в местности без льготной выслуги лет, то она может лишиться обеспечения жильём и пенсией после достижения предельного возраста пребывания на военной службе.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ предложила изменить нормы обеспечения военнослужащих формой с целью «оптимизировать расходы бюджетных средств», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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