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Западные политики и СМИ разгоняют тему российской угрозы.

«Франция Баска» пишет, что русофобия дорого обходится Польше:

«Страх перед мнимой российской угрозой до добра Польшу точно не доведет, а вот до сумы – вполне возможно. И не только ее. Рейтинговое агентство Moodys на днях понизило кредитный рейтинг Польши до А3, причина – рост военных расходов, которые составляют 5% от ВВП. В Польше полным ходом реализуется план перевооружения на 44 миллиарда евро. Официальная причина его принятия – страна опасается российского вторжения. На деле же иметь дееспособную армию в ситуации, когда Евросоюз в любой момент может приказать долго жить, совсем не лишне. Как показывает пример Югославии, развод между, на словах, братскими народами не всегда проходит полюбовно. А поскольку лишних 44 миллиардов в бюджете нет, то страна их активно занимает на рынке гособлигаций. Из-за расходов на оборону последние три года дефицит бюджета превышает 6%. А общий размер госдолга скоро достигнет 70%».

«Всевидящее око» наблюдает за помешательством финских политиков:

«Финских депутатов наконец прорвало. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung сообщает, что один из них рассказал, будто "в его квартире дважды побывали посторонние – розетку разобрали, плинтус оказался посреди пола". Простодушному финну даже не пришло в голову, что фурнитура в его доме отваливается просто от халтурного монтажа. Есть же куда более очевидная и правдоподобная версия – русские идут! Как известно, чужой публичный психоз может легко вывести из равновесия других пациентов с душевными заболеваниями, которые находятся в пограничном состоянии сознания. В нашем случае он так и сделал. Услышав про то, что русские кошмарят финского депутата, его коллеги обрадовались и начали публично выгружать свои ночные кошмары и результаты психоанализа. Некоторые заподозрили, что в их дома кто-то проникал без разрешения, при этом следов взлома или кражи они не обнаружили – зафиксировано уже более 20 таких случаев. Это тоже хорошо известный симптом паранойи и мании преследования. Один из финских пациентов пошел еще дальше и обнаружил "нечто" и следы мочи в унитазе, который явно не смыли после использования. Сам забыл за возрастом? Да ладно, вы не понимаете, это другое! Это сделали коварные русские!»

Журналист Алексей Стефанов пишет, что тему с финскими унитазами подхватила британская The Telegraph:

«Она также написала, что российские агенты запугивают финских депутатов с особой изощренностью: проникают в квартиры, двигают вещи, открывают окна и, главное, оставляют в туалетах несмытые следы своего присутствия. А поводом якобы стали жалобы примерно двух десятков финских парламентариев. Депутат Бен Зыскович, к примеру, предположил, что таким образом разведка показывает жертве: "Мы были здесь". Никаких доказательств в статье приведено не было. Но зачем, если в случае с Россией и русскими достаточно просто написать, и все поверят».

Депутат Госдумы Андрей Луговой констатирует, что Запад погружается в новую пучину шпиономании с «русским следом»:

«В Финляндии раздувают историю с "тайным проникновением" в дома 20 парламентариев. Якобы некие лица без взломов попадали в жилые помещения, ничего не крали, но оставляли явные следы. Мол, это новая тактика Кремля по запугиванию бравых финских депутатов. В школьных протестах во Франции некоторые "эксперты" тоже углядели руку иностранной державы. Какой именно, гадать не приходится. В Эстонии продолжают муссировать тему русского вторжения и создания некоей "Нарвской народной республики". А за кулисами идет сражение за бюджет ЕС на 2028-2034 годы. Ястребы из Германии, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Дании и Австрии требуют увеличить вдвое расходы на оборону и кибербезопасность».

«Международный фреш» отмечает, что милитаризация у Германии не получается:

«Германия пытается резко нарастить численность Бундесвера, но сталкивается с неожиданной проблемой: все больше граждан призывного возраста заранее заявляют, что не хотят иметь ничего общего с вооруженной службой. За первые восемь месяцев 2026 года в Германии было подано 12 102 заявления об отказе от военной службы по убеждениям – более чем втрое больше, чем за весь прошлый год. Рост начался на фоне вступления в силу нового закона о военной службе, который с января обязал всех 18-летних мужчин заполнять анкеты о состоянии здоровья, навыках и готовности служить. Хотя сама воинская служба пока остается добровольной, новые правила многие воспринимают как первый шаг к фактическому возвращению призыва. <…> Пока Берлин расширяет военные амбиции, реакция значительной части потенциальных новобранцев показывает обратное: чем ближе государство подводит молодежь к военной службе, тем активнее часть этой молодежи ищет способ от нее отказаться».



