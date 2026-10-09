Телеграм: Псевдочума и русский след в финских унитазах
Россиян пугали чумой, протестующих французских студентов разгоняли из водомета, европейских политиков посещали в туалетах, а украинцев оставили без света.
Чумные фейки
В конце прошлой недели в больнице Шелехова Иркутской области умерла сотрудница научно-исследовательского противочумного института от пневмонии неустановленного происхождения. В медиапространстве пневмония легким движением руки превратилась в чуму.
Политолог Павел Данилин объясняет:
«Когда-то давно (6 лет назад) все страшно боялись КОВИДа: вируса – для 90% населения планеты чуть страшнее сильного гриппа. Потом так вышло, что начался конфликт на Украине, и все начали страшно бояться русских и третьей мировой. И вот, мир сейчас как-то подустал этой третьей мировой бояться (хотя ее вероятность как раз выросла). Украина больше не заходит. А миру нужны страшилки. Без них мир как-то уже и не может существовать. Разучился. Ведь, надо ограничивать людишек, перелеты, связи между народами. Надо выкачивать из людишек деньги (лишние и не только). И тут на тебе – подфартило! В России в противочумной (или как там) лаборатории скончалась сотрудница. Пусть она скончалась от пневмонии и не в лаборатории, а в больнице, но ведь она была все же сотрудницей лаборатории!!! Resident Evil и Стивен Кинг в одном флаконе. Продавцы грядущего зомбиапокалипсиса снова воспряли. Фарт прямо в руки. И пошла гулять чума по заголовкам СМИ... Современное информационное поле – это, конечно, днище и позор».
«Доктор Z прописал» не удивлен:
«В Роспотребнадзоре сообщили, что медицинское наблюдение завершено в отношении 60 процентов людей, контактировавших с женщиной, у которой была выявлена пневмония неустановленной этиологии. <…> В общем, можно было ожидать попыток недругов сыграть на происшествии. "Чума", "эпидемия", "власти скрывают", все по накатанной. Ничего подобного, понятно, в реальности не было и нет. Еще раз к вопросу насчет того, насколько внимательно нужно относиться к любой информации».
«Ангара» подчеркивает, что ситуация остается под строгим контролем:
«Строгий контроль – это не просто функционирование регионального штаба в режиме 24/7. Это непрерывный обмен информацией и координация с Москвой, согласно четко прописанным протоколам. Собственно, срочный приезд Анны Поповой, главного государственного санитарного врача РФ и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека, показывает исключительность происходящего в Приангарье. Как и все предпринятые меры: наблюдение за лицами, кто был в контакте с умершей девушкой, лабораторные анализы, тщательное расследование. <…> Нам остается успокоиться, довериться власти и следить за развитием событий. Определенно, скоро появится проверенная информация по причинам заражения и стартовой точки, откуда начался кризис. С дальнейшими рекомендациями для всех участников, что и как следует делать».
«Мейстер» комментирует возбуждение Запада:
«Запад резко озаботился эпидобстановкой в России: СМИ спекулируют якобы закрытостью российской стороны, вспоминая ковид и Ухань, а Трамп даже обещает помощь, на голубом глазу рассказывая про ставших "сильнее и умнее" микробов. А посольство США так и вовсе призвало американцев покинуть Россию – безыдейное действо, учитывая, что их уже не раз призывали это сделать ранее из-за рисков задержаний, военного конфликта и т.д. Учитывая, что никаких доказательств гибели человека от чумы в России нет, а в самих США от ее легочной формы погиб человек не далее как в прошлом году, все это не более чем удобный повод для информационного шума. Для ястребов тут удобная почва для инсинуаций против ненавистной Москвы, а для властей – возможность этим трезвоном немного перебить внутренние проблемы и нарастающий энергокризис, который, как на днях заявил глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди, уже высушил запасы нефти на Западе. То есть расходы западных домохозяйств растут, подушки безопасности из углеводородов уже нет, Ормуз закрыт, а нефть только дорожает из-за новых ударов хуситов по Саудовской Аравии. Самое время обсудить не провальную политику Запада по всему свету, а байки о якобы разбитой пробирке с чумой в далеком Иркутске».
«Кот-американист» рассуждает о влиянии слухов на российско-американские отношения:
«Говорить о серьезном влиянии на двусторонние отношения России и США отдельного кейса в Иркутской области вряд ли корректно. Да, он может стать потенциальным "раздражителем" и, вероятно, повысит уровень взаимной подозрительности. Плодородную почву для домыслов в СМИ создает и срыв телефонного звонка Путина и Трампа, ранее анонсированного обеими сторонами. Однако причины того, что президенты двух стран не созвонились, могут быть куда более прозаичными в реальности, чем рисует нам богатое воображение. Например, плотный рабочий график и нестыковки в календаре. До конца мы все равно не знаем».
Удары ВС РФ по Украине
Вооруженные силы России продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины и объекты, используемые в интересах ВСУ.
Политолог Юрий Баранчик любуется кадрами вечернего Киева:
«Киев остался без света: метро встало, транспорт парализован, Рада обесточена. 8 октября Киев столкнулся с масштабным отключением электроэнергии. Из-за падения напряжения на внешних питающих центрах встало метро – остановились поезда и эскалаторы. Наземный электротранспорт также парализован: как минимум 6 трамвайных и 20 троллейбусных маршрутов прекратили движение из-за отсутствия напряжения в контактной сети. <…> За все это киевляне должны благодарить Зеленского и его команду. Кто-то что-то говорил про 40 дней ударов по России... Получите – распишитесь. Последнее видео – дает представление о том, почему сегодня в Киеве нет света. При таком подходе – скоро не будет каждый день. И не только электричества, но и воды. А когда начнутся морозы – ляжет вся городская инфраструктура. При таких делах в многоэтажках жить станет невозможно. Надо уезжать. Давно об этом писал».
«РосСкандал» убежден, что ВС РФ идут верной дорогой:
«Удары ВС РФ по энергетике Укрорейха привели к блэкауту в Киеве. Свет погас даже в Верховной зраде! Но на депутатов громадянам давно наплевать, а вот отключение от питания объектов Киевводоканала грозит неминуемой вонючей катастрофой! Столица недостраны 404 начала утопать в фекалиях своих жителей, а перепуганный отбиток-мэр Кличко заявил, что Киев переходит в режим выживания. <…> Не обращаем внимания на сопли и рыдания хохлов! Добиваем, чтоб с той поганой земли ничего больше не прилетало!»
«Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев» издеваются:
«Да будет доведено до сведения граждан, патрициев, плебеев и особенно тех, кто еще вчера бодро рапортовал о непробиваемом небесном щите: в ночь седьмую на восьмую день октября над Киевом вновь появились русские "Герани". После чего торговые храмы Respublika Park и Lavina Mall лишились света, а значительная часть правого берега столицы погрузилась во тьму. Сенат, разумеется, может собраться. Трибуны могут выступить. Писцы могут составить очередной отчет о том, сколько всего было "уничтожено в воздухе". Но есть одна досадная деталь. Если квирит стоит в темном торговом центре и светит себе телефоном под ноги – значит, небесная оборона республики сработала несколько менее великолепно, чем написано в свитках. Говорят, причиной стали удары по энергетической инфраструктуре и линиям передачи. Что ж. Пусть теперь жрецы ПВО объяснят народу, каким именно образом все дроны были сбиты, а электричество при этом почему-то исчезло. Сенат постановляет: признать ночь тревожной. Признать торговые центры временно лишенными благ цивилизации. Признать свечу предметом первой необходимости. Ответственным за тьму назначить, как водится, кого-нибудь другого. А пока Roma locuta, Kyiv obscuratus. Рим сказал. Киев погас».
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» пишет, что российская авиация похоронила командование третьей штурмовой бригады ВСУ в Изюме:
«Распиаренная попытка наступления ВСУ на Изюмском направлении с треском провалилась в первые же дни. Теперь киевская пропаганда трусливо оправдывает этот разгром, называя бегство неонацистов "выходом на выгодные позиции". Причина резкой смены риторики Банковой проста: массированный удар ВКС России буквально вмял в землю позиции боевиков из 3-й ОШБр. <…> Результат для боевиков катастрофический. Ликвидирован командир бригады Ярослав Левенец, стерто в пыль до пяти пунктов временной дислокации, склады с боеприпасами и беспилотниками. Потери настолько масштабные, что в Харькове экстренно объявили сбор крови для раненых».
«338» считает все призывы украинских политиков к миру попытками нас обмануть:
«Если попытаться внимательно изучить суть "миротворческих" инициатив отдельных деятелей киевского режима, а также попробовать почитать требования участников киевских митингов "за мир", то видно, что никаким миротворчеством там не пахнет. За призывами "остановить войну, и вот наступит мир" лежат те же тезисы. А именно энергетическое и логистическое перемирие, а дальше – снова воевать. Потому что мир при таких условиях невозможен. Нет ни намерений проведения выборов, ни сокращения украинской армии, ни оформления не-принадлежности Киеву регионов, которые де-юре стали субъектами федерации, ни решения "языкового", "церковного", решения проблемы с политзаключенными (а также осужденными военнослужащими ВС РФ, утративших статус военнопленных) и иных принципиально значимых вопросов. Нет ничего. Но есть прямое декларирование – его за язык никто не тянул – главарем киевского режима факта вовлеченности ФРГ в войну. Среди нынешнего украинского "политикума" нет фигур/сил, способных предметно говорить о мирном урегулировании».
Русофобская истерика Запада
Западные политики и СМИ разгоняют тему российской угрозы.
«Франция Баска» пишет, что русофобия дорого обходится Польше:
«Страх перед мнимой российской угрозой до добра Польшу точно не доведет, а вот до сумы – вполне возможно. И не только ее. Рейтинговое агентство Moodys на днях понизило кредитный рейтинг Польши до А3, причина – рост военных расходов, которые составляют 5% от ВВП. В Польше полным ходом реализуется план перевооружения на 44 миллиарда евро. Официальная причина его принятия – страна опасается российского вторжения. На деле же иметь дееспособную армию в ситуации, когда Евросоюз в любой момент может приказать долго жить, совсем не лишне. Как показывает пример Югославии, развод между, на словах, братскими народами не всегда проходит полюбовно. А поскольку лишних 44 миллиардов в бюджете нет, то страна их активно занимает на рынке гособлигаций. Из-за расходов на оборону последние три года дефицит бюджета превышает 6%. А общий размер госдолга скоро достигнет 70%».
«Всевидящее око» наблюдает за помешательством финских политиков:
«Финских депутатов наконец прорвало. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung сообщает, что один из них рассказал, будто "в его квартире дважды побывали посторонние – розетку разобрали, плинтус оказался посреди пола". Простодушному финну даже не пришло в голову, что фурнитура в его доме отваливается просто от халтурного монтажа. Есть же куда более очевидная и правдоподобная версия – русские идут! Как известно, чужой публичный психоз может легко вывести из равновесия других пациентов с душевными заболеваниями, которые находятся в пограничном состоянии сознания. В нашем случае он так и сделал. Услышав про то, что русские кошмарят финского депутата, его коллеги обрадовались и начали публично выгружать свои ночные кошмары и результаты психоанализа. Некоторые заподозрили, что в их дома кто-то проникал без разрешения, при этом следов взлома или кражи они не обнаружили – зафиксировано уже более 20 таких случаев. Это тоже хорошо известный симптом паранойи и мании преследования. Один из финских пациентов пошел еще дальше и обнаружил "нечто" и следы мочи в унитазе, который явно не смыли после использования. Сам забыл за возрастом? Да ладно, вы не понимаете, это другое! Это сделали коварные русские!»
Журналист Алексей Стефанов пишет, что тему с финскими унитазами подхватила британская The Telegraph:
«Она также написала, что российские агенты запугивают финских депутатов с особой изощренностью: проникают в квартиры, двигают вещи, открывают окна и, главное, оставляют в туалетах несмытые следы своего присутствия. А поводом якобы стали жалобы примерно двух десятков финских парламентариев. Депутат Бен Зыскович, к примеру, предположил, что таким образом разведка показывает жертве: "Мы были здесь". Никаких доказательств в статье приведено не было. Но зачем, если в случае с Россией и русскими достаточно просто написать, и все поверят».
Депутат Госдумы Андрей Луговой констатирует, что Запад погружается в новую пучину шпиономании с «русским следом»:
«В Финляндии раздувают историю с "тайным проникновением" в дома 20 парламентариев. Якобы некие лица без взломов попадали в жилые помещения, ничего не крали, но оставляли явные следы. Мол, это новая тактика Кремля по запугиванию бравых финских депутатов. В школьных протестах во Франции некоторые "эксперты" тоже углядели руку иностранной державы. Какой именно, гадать не приходится. В Эстонии продолжают муссировать тему русского вторжения и создания некоей "Нарвской народной республики". А за кулисами идет сражение за бюджет ЕС на 2028-2034 годы. Ястребы из Германии, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Дании и Австрии требуют увеличить вдвое расходы на оборону и кибербезопасность».
«Международный фреш» отмечает, что милитаризация у Германии не получается:
«Германия пытается резко нарастить численность Бундесвера, но сталкивается с неожиданной проблемой: все больше граждан призывного возраста заранее заявляют, что не хотят иметь ничего общего с вооруженной службой. За первые восемь месяцев 2026 года в Германии было подано 12 102 заявления об отказе от военной службы по убеждениям – более чем втрое больше, чем за весь прошлый год. Рост начался на фоне вступления в силу нового закона о военной службе, который с января обязал всех 18-летних мужчин заполнять анкеты о состоянии здоровья, навыках и готовности служить. Хотя сама воинская служба пока остается добровольной, новые правила многие воспринимают как первый шаг к фактическому возвращению призыва. <…> Пока Берлин расширяет военные амбиции, реакция значительной части потенциальных новобранцев показывает обратное: чем ближе государство подводит молодежь к военной службе, тем активнее часть этой молодежи ищет способ от нее отказаться».
Массовые протесты в ЕС
Во Франции разгораются массовые протесты школьников и студентов, начавшиеся в сентябре. Протестующие требуют увеличить финансирование образования. Во вторник лидер партии «Непокоренная Франция» и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон призвал сторонников выйти на общенациональные акции в поддержку учащихся.
«Французский взгляд» комментирует призыв Меланшона:
«Меланшон на глазах организует хорошенькую такую заварушку в стране, и никто ему в этом не мешает. Макрона происходящее вполне устраивает, таким образом он может попытаться ослабить своих противников – как крайне левых, так и крайне правых (на Барделла как раз шьют дело по "антисемитизму"). Как Макрон использует "движение лицеистов": во-первых, у него будет повод усилить в обществе анти-меланшоновские настроения, уже поднимаются голоса с требованием запретить его партию. Запретить, конечно, не получится, ибо Меланшон демонстрирует свою "силу". Любые попытки убрать Меланшона вызовут еще большие беспорядки. Даже более того, настоящую гражданскую войну. И Меланшон показывает, что у него есть этот рычаг давления. Совершенно очевидно, что Меланшон хочет прийти к власти именно таким образом, через "революционное насилие". А роль классового "гегемона" выполняет у него арабская молодежь. Во-вторых, Макрон может воспользоваться ситуацией (надо, чтобы она как следует накалилась), чтобы активировать статью номер 16 Конституции и объявить Чрезвычайное положение. Таким образом отложить выборы, которые должны состояться в апреле, и остаться у власти. Точно так же, как его дружок Зеленский. Вопрос: у кого получится выполнить задуманное – у Меланшона или у Макрона?»
«Парижский мальчик» публикует видео беспорядков:
«Разгар протеста лицеистов: Париж, Страсбург, Марсель, Нант и другие учебные заведения Франции сегодня в огне. Сообщается о более 900 акций возле старших школ по всей стране. Директор лицея в городе Ошиель, департамента Па-де-Кале, госпитализирован после того, как в него прилетел брошенный предмет. Сгорел холл лицея Нельсона Манделы. В Марселе остановлена работа общественного транспорта до конца дня. Мэр Гавра сообщил, что все лицеи города завтра не будут работать. Правительство созвало экстренное совещание, министр юстиции проводит совещание с генпрокурором. Межведомственный кризисный штаб сообщил журналистам под источник, что акция блокировок лицеев "организована со стороны LFI и ее союзников из ультралевых кругов". Предварительный ущерб оценивается в десятки миллионов евро».
«Неколлективный Запад» обращается к классике:
«Какие баррикады без Гавроша? В роли Жана Вальжана – Балли Багайоко, мэр Сен-Дени. Стал новой иконой протестующих: буквально лег грудью на амбразуру, дабы защитить от жестокой полиции хрупких несовершеннолетних демонстрантов – на глазах у восхищенной публики, вооруженной фотокамерами. В роли Гавроша – старшеклассник Элван, ученик одного из парижских лицеев, активист "Непокоренной Франции", горячий поклонник Жан-Люка Меланшона и радикальных методов борьбы за справедливость. Форма одежды – красный галстук или арафатка. Последняя наряду с палестинскими флагами – один из наиболее часто встречающихся символов протестующей молодежи. Что, конечно, весьма знаково».
«InfoDefense Спектр» отмечает, что молодежные протесты вышли за пределы Франции, и комментирует действия полиции:
«Участники протестов – преимущественно потомки мигрантов. Они избили нескольких белых женщин. С 1 октября волна пошла дальше. Акции начались в Бельгии – в Льеже часть школ уже закрылась. Если бы полиция применяла силу подобным образом в России, то европейские "борцы за справедливость" уже подняли бы настоящий вой. Однако во Франции избивать детей, оказывается, можно. Еще, оказывается, можно игнорировать проблемы своего народа, занимаясь противостоянием с Россией и отправляя 25,6 миллиарда евро "помощи" Украине. Наверное, Владимир Путин был прав: "Европу не надо разваливать – она развалится сама"».
В Испании массовые протесты начались из-за принудительного выселения 87-летней Марикармен Абаскаль из ее квартиры в Мадриде.
«Темник» рассуждает о «социально-экономическом каннибализме»:
«Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных парламентских выборов 29 ноября. Изначально плановое голосование должно было состояться лишь летом 2027 года. К перезагрузке власти привел острейший политический кризис, триггером для которого послужили массовые уличные протесты из-за ситуации на рынке недвижимости. Катализатором недовольства стал инцидент с принудительным выселением 87-летней пенсионерки. Инвестиционный фонд приобрел дом и кратно взвинтил арендную плату, сделав ее неподъемной. На фоне колоссального дефицита жилья в стране (оценивается в 700 тысяч единиц) и двузначного роста цен эта частная история вывела на площади сотни тысяч возмущенных граждан с требованием обуздать "фонды-стервятники" и защитить арендаторов. <…> Испания стала жертвой собственного экономического развития. Страна оказалась настолько привлекательной для глобального капитала, обеспеченных экспатов и массового туризма, что этот приток денег банально выживает местное население из крупных городов. Налицо системное противоречие, при котором экономика, переориентированная на обслуживание платежеспособного внешнего спроса, каннибализирует внутренний социальный баланс».
Ближневосточный конфликт
Президент США Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в результате действий Ирана.
Американист Малек Дудаков сомневается:
«Все же вряд ли иранские ракеты и дроны достанут до западного побережья США. Но они действительно могут снова ударить по американским базам на Ближнем Востоке в случае новой эскалации. Пентагон морально готовится к следующему этапу боевых действий, который может начаться после выборов. Причем израильское лобби просит Трампа возобновить войну уже сейчас в надежде спасти Нетаньяху на скорых выборах. Но Белый дом скорее всего потянет время до третьего ноября. А потом будет короткое окно возможностей до начала работы следующей сессии Конгресса в январе. Можно напоследок повоеваться до запуска процедуры импичмента и других неприятных вещей».
«АДЕКВАТ Z» наблюдает за проблемами Саудовской Аравии:
«Саудовцы, не переставая непрерывно и разнообразно выгребать от хуситов по мордам на суше, в море и в воздухе, выпросили у турок и пакистанцев поучаствовать в этом веселье войсками – наряд сил, правда, пока неясен. Турция страна бедненькая, Пакистан – нищенькая, поэтому вполне очевидно, что все удовольствие будет за счет принимающей стороны. У которой с бюджетом и в целом экономикой на фоне и Ормуза, и собственной образцово срамной войны все и так очень не очень. Чего можно ждать от новых наемников, оценим, когда поймем их наряд сил. Чего по этому случаю ждать от хуситов, с неплохой точностью понятно уже сейчас: Баб-эль-Мандеб запросто может закрыться далеко не для одного саудовского трафика, а саудовские нефтянка и аэропорты начнут гореть с удвоенной силой. Никаких осмысленных перспектив завершения этой собачьей свадьбы не просматривается на всю глубину прогноза точно так же, как и у американо-иранского клинча, где так или иначе тоже придется довоевывать на все деньги. И нам с этого не столько даже то, что Силуанов по обыкновению горячо одобряет, сколько то, что круги по воде для всего мирового хозяйства будут идти еще долго и по нарастающей. Приводя, в частности, евросволочь в состояние все более острого и все более комплексного кризиса – состояние, в котором только и думать, как бы для полного счастья еще повоевать».
«Пинта разума» размышляет о том, как именно Турция и Пакистан собираются помогать Саудовской Аравии:
«Представляется очевидным, что турецкие и пакистанские войска в Йемене не появятся, а все может ограничиться поддержкой просаудовских сил (войск Президентского совета) в плане обучения, вооружения и предоставления разведданных. Это будет означать, что Анкара и Исламабад станут вести прокси-войну с Ираном, который стоит за спиной хуситов. Для Турции и Пакистана данное решение – сложное по многим причинам, но одна из них явно перевешивает другие: подобная политика повышает вероятность их втягивания в прямой конфликт с Тегераном в среднесрочной перспективе. Поэтому интересно будет посмотреть, насколько решительно турецкие и пакистанские власти будут действовать в Йемене и как будет меняться их риторика по отношению к Тегерану в ближайшее время (реакцию иранской стороны на развитие событий по иранскому сценарию тоже следует оценить). Впрочем, у союзников Саудовской Аравии есть элегантная опция: не лезть в йеменское болото и ограничиться защитой непосредственно саудовской территории».
«Мюсли вслух» отмечают, что мы от ближневосточного конфликта не проигрываем:
«Ситуация в Ормузском проливе может привести к росту цен на зерно до 80% в отдельных регионах планеты, заявили в Международной торговой палате (МТП). Основная проблема заключается в разрыве привычных цепочек поставок минеральных удобрений, ведь через пролив проходит почти 40% их мировой торговли. Речь в новости идет о мочевине – наиболее широко используемом в мире азотном удобрении. Оно синтезируется из природного газа. Особо печальные проблемы могут возникнуть у Бразилии, Австралии, Индии, Бангладеш, Вьетнама, Нигерии, Филиппин. На этом фоне акции России, на которую приходится пятая часть глобального рынка удобрений, резко идут вверх. Те страны, которым нужны удобрения, могут купить их у нас, сделав правильный выбор между западными санкциями против собственных банков или голодными бунтами».
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