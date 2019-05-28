Что за порошок? НХЛ отказалась проверять скандального хоккеиста на наркотики

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отреагировали на появившееся в Сети видео, на котором запечатлён нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов с неизвестным белым порошком, пишет Газета.ру.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, инициировать из-за видео формальное расследование ещё рано, так как ещё необходимо установить все обстоятельства произошедшего и проверить факты.

«Мы не можем знать, что за порошок на видео. Я не стану обвинять Кузнецова на основании этого», — заявил Дэйли.