Спорт

Что за порошок? НХЛ отказалась проверять скандального хоккеиста на наркотики

28 мая07:32

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отреагировали на появившееся в Сети видео, на котором запечатлён нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов с неизвестным белым порошком, пишет Газета.ру.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, инициировать из-за видео формальное расследование ещё рано, так как ещё необходимо установить все обстоятельства произошедшего и проверить факты.

«Мы не можем знать, что за порошок на видео. Я не стану обвинять Кузнецова на основании этого», — заявил Дэйли.

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Как напоминает Ura.ru, на появившемся накануне видео Кузнецов сидит в номере гостиницы и разговаривает по телефону, рядом с ним на столе рассыпан неизвестный белый порошок, похожий на наркотическое вещество. Сам же хоккеист утверждает, что ролик был снят в прошлом году после победы его команды в Кубке Стэнли. Кузнецов подчеркнул, что готов пройти медицинское освидетельствование в любое время.

Как ранее сообщала НСН, российские хоккеисты на Чемпионате мира заняли третье место, уступив в полуфинале будущим чемпионам из Финляндии, и отвоевав бронзовую награду у чехов.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ХоккейНаркотики