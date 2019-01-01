Фоменко: Наши хоккеисты – герои! Кто бы что не говорил
Шоумен Николай Фоменко специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Сборная России возвращается с чемпионата мира по хоккею с бронзой
Сборная России возвращается с чемпионата мира по хоккею с бронзой – накануне в матче за третье место наши спортсмены победили чехов.
Николай Фоменко: «Все равно, они - молодцы. Кто бы что ни говорил, это – наши лучшие хоккеисты. Да, они у нас такие. А вы сами попробуйте надеть коньки и хотя бы один раз выйти на лед! Слава нашим героям! По любому!», - подчеркнул Николай Фоменко в беседе с НСН.
В холодных офисах женщины хуже справляются с работой
Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что в холодных офисах женщины хуже справляются с работой. При жаре у женщин наблюдается увеличение производительности труда, в том числе они начинают лучше справляться с арифметическими и словесными задачами.
Николай Фоменко: «Ну, мне кажется, что, в принципе, чем выше температура, чем жарче, тем женщины лучше! Вообще, жаркие женщины – это мечта любого мужчины. Об этом, собственно говоря, и идет речь в этой новости!»,- заявил он НСН.
В Австралии обнаружены грибы, способные выделять золото
Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности. Подобная способность стала возможной благодаря механизму выделения пероксида водорода.
Николай Фоменко: «Ну что, теперь можно сказать, что грибная тема докатилась и до Австралии! Раньше она была только в Амстердаме, а теперь вот и в Австралии тоже. Я считаю, что если присмотреться к грибам внимательно, станет ясно, что они выделяют не только золото, но и, например, платину. Больше грибов, хороших и разных!», - проскандировал он в эфире НСН.
Женщина провела в джунглях больше двух недель без еды и воды
35-летняя Аманда Эллер провела более двух недель в полном одиночестве без еды и воды. Путешественница отстала от группы, подвернув ногу во время пешего похода в одном из заповедников. И только спустя 17 дней ее нашли на дне глубокого оврага, обезвоженной, с сильным истощением, без обуви и с солнечными ожогами.
Николай Фоменко: «Вот так, дорогие друзья! Хочется сказать, вот они, новые диеты! Вот они, новые системы похудения! Группа выходит, идет по гавайским джунглям, рассредоточивается и буквально через 17 дней вы теряете от 30 до 40 кг живого веса. Плюс, вам не надо ходить в солярий, ведь вы уже загорели. Девочки, пользуйтесь! Мы ждем вас в гавайских джунглях!», - в шутку призвал Николай Фоменко в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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