Фоменко: Наши хоккеисты – герои! Кто бы что не говорил

Николай Фоменко: «Ну что, теперь можно сказать, что грибная тема докатилась и до Австралии! Раньше она была только в Амстердаме, а теперь вот и в Австралии тоже. Я считаю, что если присмотреться к грибам внимательно, станет ясно, что они выделяют не только золото, но и, например, платину. Больше грибов, хороших и разных!», - проскандировал он в эфире НСН.

