Фетисов объяснил победу финнов на ЧМ-2019

Знаменитый советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов, ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прокомментировал победу сборной Финляндии на чемпионате мира в Словакии.

Как заявил Фетисов РИА ФАН, успех команды Суоми состоялся благодаря огромному желанию её игроков победить. По его словам, не смотря на то, что у финнов в составе не было звёзд НХЛ, играла не машина, а команда. На эмоциях, с огромным желанием.