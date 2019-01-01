Фетисов объяснил победу финнов на ЧМ-2019
Знаменитый советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов, ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прокомментировал победу сборной Финляндии на чемпионате мира в Словакии.
Как заявил Фетисов РИА ФАН, успех команды Суоми состоялся благодаря огромному желанию её игроков победить. По его словам, не смотря на то, что у финнов в составе не было звёзд НХЛ, играла не машина, а команда. На эмоциях, с огромным желанием.
Среди российских хоккеистов Фетисов выделил двух игроков, которых он в своё время собрал в «Красной армии» (молодежной команде ЦСКА), — Никиту Кучерова и Никиту Гусева.
Сборная Финляндии в полуфинале победила российскую команду со счетом 1:0, а в решающем матче взяла верх над сборной Канады - 3:1. Россияне вырвали бронзу у сборной Чехии, победив во встрече за третье место в серии послематчевых буллитов.
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