ЧМ по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии

Организаторы ЧМ будут официально объявлены на конгрессе ФИФА в конце 2024 года. Саудовская Аравия станет четвертым представителем Азиатской конфедерации футбола, который примет первенство. В 2002 году Япония и Южная Корея проводили турнир совместными усилиями. В 2022 ЧМ прошел в Катаре.

Ранее Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ по футболу 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

