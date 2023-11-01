ЧМ по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии
Чемпионат мира по футболу в 2034 году состоится в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на заявление президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
Организаторы ЧМ будут официально объявлены на конгрессе ФИФА в конце 2024 года. Саудовская Аравия станет четвертым представителем Азиатской конфедерации футбола, который примет первенство. В 2002 году Япония и Южная Корея проводили турнир совместными усилиями. В 2022 ЧМ прошел в Катаре.
Ранее Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ по футболу 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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