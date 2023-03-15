СМИ: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ по футболу

Марокко в шестой раз будет бороться за право принять футбольный турнир. Изначально вместо Марокко в заявке значилась Украина. Однако бывшую советскую республику вычеркнули из списка, так как страна не сможет подготовиться к принятию турнира.

Напомним, нападающий саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду будет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года.

