СМИ: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ по футболу

Марокко присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ по футболу 2030 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление короля этой страны Мохаммеда VI.

Три страны намерены совместно провести Чемпионат мира по футболу 2030 года

Марокко в шестой раз будет бороться за право принять футбольный турнир. Изначально вместо Марокко в заявке значилась Украина. Однако бывшую советскую республику вычеркнули из списка, так как страна не сможет подготовиться к принятию турнира.

Напомним, нападающий саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду будет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутболУкраинаМарокко
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