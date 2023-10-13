СМИ: Украинский футболист попросил политического убежища в России

Игрок украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько сбежал на территорию России. Об этом сообщил Telegram-канал «Брутальный футбол».

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Отмечается, что 19-летний спортсмен пропал 4 октября после матча Юношеский Лиги УЕФА в Бельгии. В аэропорту смогли обнаружить только его форму. Футболист удалил записи в соцсетях и не отвечает на звонки. Сообщается, что он попросил политического убежища в России.

Распутько ранее договорился с «Шахтером», воспитанником которого являлся, о пятилетнем контракте. Спортсмена включили в заявку на матч с «Антверпеном», который завершился победой украинского клуба со счетом 3:2. Сбежавший футболист весь матч провел на поле.

Кроме того, футболист провел четыре матча за украинскую юношескую сборную, не отметившись результативными действиями.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина заявила о готовности России рассмотреть просьбу бывшего президента США Дональда Трампа о политическом убежище, если он подаст соответствующее заявление. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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