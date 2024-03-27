Член паралимпийской сборной России погибла в «Крокус Сити Холле»

В заявлении комитета говорится, что своими достижениями 39-летняя спортсменка «внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта».

«Уход Екатерины - большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису... Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», - добавили в ПКР.

Ранее стало известно, что во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб Андрей Сыропятов - основатель и управляющий студенческой организации, участники которой спасли около ста человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

