Член паралимпийской сборной России погибла в «Крокус Сити Холле»
Папалимпийский комитет РФ объявил, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова.
В заявлении комитета говорится, что своими достижениями 39-летняя спортсменка «внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта».
«Уход Екатерины - большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису... Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», - добавили в ПКР.
Ранее стало известно, что во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб Андрей Сыропятов - основатель и управляющий студенческой организации, участники которой спасли около ста человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru