Умер один из пострадавших в «Крокусе», находившийся в крайне тяжелом состоянии
Умер один из пострадавших в «Крокус Сити Холле», находившийся в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. Количество жертв, таким образом, увеличилось до 140 человек.
В больницах остаются 80 пострадавших в «Крокус Сити Холле», в том числе шесть детей.
Днем ранее Мурашко отмечал, что на данный момент девять пациентов в крайне тяжелом состоянии. Состояние 22 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое.
Также сообщается, что 63 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» выписаны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru