Умер один из пострадавших в «Крокусе», находившийся в крайне тяжелом состоянии

Умер один из пострадавших в «Крокус Сити Холле», находившийся в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. Количество жертв, таким образом, увеличилось до 140 человек.

Спасибо врачам: Медики боролись за жизни пострадавших в теракте в «Крокусе»

В больницах остаются 80 пострадавших в «Крокус Сити Холле», в том числе шесть детей.

Днем ранее Мурашко отмечал, что на данный момент девять пациентов в крайне тяжелом состоянии. Состояние 22 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое.

Также сообщается, что 63 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» выписаны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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