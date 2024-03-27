Умер один из пострадавших в «Крокусе», находившийся в крайне тяжелом состоянии

В больницах остаются 80 пострадавших в «Крокус Сити Холле», в том числе шесть детей.

Днем ранее Мурашко отмечал, что на данный момент девять пациентов в крайне тяжелом состоянии. Состояние 22 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое.

Также сообщается, что 63 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» выписаны, передает «Радиоточка НСН».

