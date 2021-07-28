Чимрова вышла в финал ОИ в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем

Спортсменка заняла третье место в первом полуфинальном заплыве и вышла в финал, показав седьмой результат. Финал заплыва состоится 29 июля.

Соревнования по плаванию на ОИ завершатся 2 августа.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).

